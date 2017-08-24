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Sivasspor sürpriz peşinde

Demir Grup Sivasspor, yarın deplasmandaki Galatasaray maçında sürpriz bir galibiyete imza atmayı hedefliyor.

Sivasspor sürpriz peşinde

Demir Grup Sivasspor, yarın deplasmandaki Galatasaray maçında sürpriz bir galibiyete imza atmayı hedefliyor.

24 Ağustos 2017 Perşembe 12:48
Sivasspor sürpriz peşinde

SİVAS (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında Akhisar Belediyespor'a 1-0 yenilen, ikinci haftasında ise Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Sivas temsilcisi, Galatasaray karşısına 3 puan parolasıyla çıkacak.

Galatasaray'a karşı son galibiyetini 19 Mayıs 2015'te Sivas'taki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 2-1'lik skorla elde eden kırmızı-beyazlılar, iki sezon sonra rakibini yenmenin planlarını yapıyor.

Maç öncesi Sivasspor'da, sakatlıkları bulunan kaleci Ali Şaşal Vural ile sol bek Ziya Erdal dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Sivas ekibi, yapacağı antrenmanın ardından akşam saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

"Üç büyükler"e karşı ligde galibiyet özlemi

Kırmızı-beyazlılar, "İstanbul'un üç büyükleri" olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı ligdeki son 12 maçın 10'unda sahadan yenik ayrıldı, 2 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Sivas temsilcisi, ligde "Üç büyükler"e karşı son galibiyetini, 2013-2014 sezonun 31. haftasında Sivas'ta Beşiktaş'ı 3-0 yenerek elde etmişti.

Muhabir: Önder Felek

Son Güncelleme: 24.08.2017 12:53
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporSivassporFutbol
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