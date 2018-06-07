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Sivasspor'un yıldızlarından EURO 2024 adaylığına destek

Kırmızı-beyazlı futbolculardan Robinho, Arouna Kone ve Thievy Bifouma, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığını destekledi.

Sivasspor'un yıldızlarından EURO 2024 adaylığına destek

Kırmızı-beyazlı futbolculardan Robinho, Arouna Kone ve Thievy Bifouma, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığını destekledi.

07 Haziran 2018 Perşembe 22:14
Sivasspor'un yıldızlarından EURO 2024 adaylığına destek

İSTANBUL (AA) - Sivasspor'un yıldız futbolcuları Robinho, Arouna Kone ve Thievy Bifouma, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamaları bulunan futbolcular, EURO 2024'ün Türkiye'de düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

İstanbul'un büyük bir şehir olduğunu aktaran Robinho, "İstanbul dediğiniz zaman, bence çoklu kültür aklınıza gelmeli. İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Burada neye ihtiyacınız varsa elinizin altında bulabilirsiniz. İstanbul'u harika bir şehir olarak adlandırabilirim." diye konuştu.

Kone, Türk mutfağının zengin olduğunu vurgulayarak, "Türk mutfağı hakkında söylenecek söz yok. Başta kebap olmak üzere çok lezzetli yemekleri var. Başka yerde bulamayacağınız tatlara sahip. Hepsini burada denemek lazım." ifadelerini kullandı.

Bifouma ise Türkiye'de yeni yapılan statlara değinerek, "EURO 2024 için Türkiye'nin adaylığını destekliyorum. Gerçekten saygılı insanlara sahip, harika bir ülke. Büyüleyici stadyumları var ve futbolla iç içeler. Kültürleri ne olursa olsun herkese saygı duyuyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Muhabir: Emrah Oktay

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Spor
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