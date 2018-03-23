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Sixers, Ersan'la kazandı
Sixers, Ersan'la kazandı

Sixers, Ersan'la kazandı

Milli oyuncu Ersan İlyasova'nın 18 sayı kaydettiği maçta Philadelphia 76ers, konuk olduğu Orlando Magic'i 20 sayı farkla yendi.

Sixers, Ersan'la kazandı

Milli oyuncu Ersan İlyasova'nın 18 sayı kaydettiği maçta Philadelphia 76ers, konuk olduğu Orlando Magic'i 20 sayı farkla yendi.

23 Mart 2018 Cuma 12:31
Sixers, Ersan'la kazandı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın üstün performansının yardımıyla deplasmanda Orlando Magic'i 118-98 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Sezonun formda ekibi Philadelphia 76ers, üst üste 5'inci galibiyetini konuk olduğu Orlando Magic'i 118-98 yenerek aldı.

Sixers'ta oyuna sonradan giren ve süre aldığı 21 dakikada 18 sayı ve 3 ribauntla oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımının en skorer oyucusu oldu. Joel Embiid 17 sayı ve 9 ribaunt, Marco Belinelli ve Robert Covington 15'er sayı, diğer milli oyuncu Furkan Korkmaz ise sahada kaldığı 12 dakikada 3 sayı ve 1 asistle oynadı.

Bu sezon 51'inci kez kaybeden Magic'te Rodney Purvis 19, Bismack Biyombo 13 sayı atarken, Aaron Gordon ise 10 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Rockets sezon rekorunu egale etti

Batı Konferansı lideri Houston Rockets, uzatmaya giden mücadelede konuk ettiği Detroit Pistons'ı 100-96 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. 1993-94 sezonunu 58 galibiyetle kapatarak kulüp rekorunu kıran Rockets, bu rakama sezonun bitimine 10 maç kala ulaşarak önemli bir başarıya da imza attı.

Rockets'ta Eric Gordon 22 sayı ve 5 asist, James Harden 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 2 top çalma ve 2 blok, Clint Capela ise 10 sayı ve 14 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Play-off'a kalma mücadelesini sürdüren Pistons'ta Blake Griffin 21 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle "triple-double", Andre Drummond ise 17 sayı ve 20 ribauntla double-double yapmasına rağmen sezonun 40'ıncı mağlubiyetini engelleyemedi.

Hornets tarihe geçti

Charlotte Hornets, konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 140-79 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetini aldı. Son galibiyetinde rakibine 61 sayı fark atan Hornets, önceki en farklı galibiyetini 1992'de Philadelphia'yı 136-84 yenerek elde etmişti.

Sezonun 32'nci galibiyetine ulaşan Hornets'ta sadece 3 periyot sahada kalan Kemba Walker, 10'u 3 sayılık olmak üzere 46 sayıyla maçın yıldızı oldu. Marvin Williams ve Dwayne Bacon 15'er sayı, Willy Hernangomez ise 10 sayı ve 12 ribauntla galibiyete destek verdi.

Batı Konferansı'nda 53 mağlubiyetle son sırada yer alan Grizzlies'ta Wayne Selden 18 sayı, Tyreke Evans 16 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle maçı tamamladı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets- Memphis Grizzlies: 140-79

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 98-118

Houston Rockets-Detroit Pistons: 100-96 (uzatmada)

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 128-125

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 112-119

Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 105-90

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Son Güncelleme: 23.03.2018 12:57
Anahtar Kelimeler:
Spor
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