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Slovenya çeyrek finalde

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Slovenya, Ukrayna'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Slovenya çeyrek finalde

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Slovenya, Ukrayna'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 15:20
Slovenya çeyrek finalde

İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Slovenya, Ukrayna'yı 79-55 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Slovenya, çeyrek finalde, Letonya-Karadağ karşılaşmasının galibi ile mücadele edecek.

Karşılaşmaya Doncic'in üst üste kaydettiği sayılarla başlayan Slovenya, 5. dakikayı 11-5 önde geçti. Ukrayna, çeyreğin kalan bölümünde Pustozvonov, Korniyenko ve Bobrov'un basketleriyle farkı eritmeye çalışsa da Slovenya, Prepelic ve Doncic'in kazandırdığı basketlerle ilk periyodu 26-17 üstün kapattı.

İkinci çeyrekte Lypovyy, Kolchenko ve Bobrov ile basketler bulan rakibi karşısında Randolph'un skor yükünü üstlenmesiyle sayı farkının kapanmasına izin vermeyen Slovenya, soyunma odasına 42-27 önde gitti.

Müsabakanın üçüncü çeyreğinde Ukrayna; Pustozvonov, Lukashov ve Kravtsov ile pota altından sayılar üretti. Rakibinin üst üste hücumlardan boş dönmesi karşısında Doncic, Randolph ve Prepelic'in skor yükünü üstlenmesiyle 11-0'lık seri yakalayan Slovenya, 18. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 59-34. Randolph'un kazandırdığı sayılarla iyi oyununu sürdüren Slovenya, final periyoduna 68-43 galip durumda girdi.

Son periyodun ilk bölümünde iki takım da fazla sayı bulamadı. Ardından Ukrayna'nın Pustovyy ve Bobrov ile pota altından bulduğu sayılara Blazic'in basketleriyle karşılık veren Slovenya, karşılaşmadan 79-55 galip ayrıldı.

Muhabir: Emre Doğan

Anahtar Kelimeler:
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonasıçeyrek FinalSlovenyaSporUkrayna
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