Slovenya'nın ilk Avrupa şampiyonluğu

İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) finalinde Sırbistan'ı 93-85 mağlup eden Slovenya, turnuva tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

• Slovenya potada Avrupa'nın en büyüğü

EuroBasket 2017'ye kadar Avrupa şampiyonalarındaki en büyük başarısını 2009'da Polonya'da düzenlenen turnuvada 4. olarak elde eden Slovenya, büyük bir başarıya imza atarak altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvaya önemli oyuncularından yoksun katılan Sırbistan Milli Takımı ise 2. kez sahne aldığı Avrupa Şampiyonası finalinden de üzgün ayrıldı.

Sırbistan, Polonya'da düzenlenen EuroBasket 2009'da da finalde İspanya'ya 85-63 mağlup olarak ikincilikle yetinmek zorunda kalmıştı.

Slovenya namağlup tamamladı

Tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonluğunu elde eden Slovenya Milli Takımı, EuroBasket 2017'yi namağlup noktaladı.

Slovenya, turnuvada oynadığı 9 maçtan da galip ayrılmasını bildi.

En değerli oyuncu Dragic

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Miami Heat'te forma giyen Sloven oyuncu Goran Dragic, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Dragic, final maçında kaydettiği 35 sayıyla kupanın kazanılmasında başrol oynadı.

Turnuvanın en iyi 5'i

Karşılaşmanın ardından taraftarın ve gazetecilerin oylarıyla belirlenen turnuvanın en iyi 5'i açıklandı.

Turnuvanın en iyi 5'inde Slovenya'dan Dragic ile Luka Doncic, Rusya'dan Aleksei Shved, Sırbistan'dan Bogdan Bogdanovic ve İspanya'dan Pau Gasol yer aldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Slovenya" renklerinde

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı kazanan Slovenya'nın bayrak renkleri olan kırmızı, mavi ve beyazla ışıklandırıldı.

Başbakan Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonunda, Sırbistan ile Slovenya arasında oynanan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) final maçını Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile izledi.

Yıldırım, kupa töreninin ardından maçta Sırbistan'a üstünlük kurarak ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Slovenya için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Slovenya'nın bayrak renkleriyle ışıklandırılması talimatını verdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, daha sonra ayakları kırmızı, halatları mavi, korkulukları ise beyaz olarak ışıklandırıldı.

Dragic: Slovenya için tarihi bir zafer

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 93-85 yenerek kupayı müzesine götüren Slovenya Milli Takımı'nda Goran Dragic, "Bu şampiyonluk Slovenya için tarihi bir zafer." dedi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dragic, takımdaki herkesin önemli bir iş başardığını söyledi.

Turnuvanın en değerli oyuncusu ödülüne layık görülen Dragic, "Çalışkan bir ekibiz. Takımdaki herkes birbiriyle uyumlu. Bu turnuvada her maç daha iyi oynadık. Şu an ise Avrupa'nın en iyi basketbol oynayan takımıyız." diye konuştu.

Muric: En iyi olduğumuz için çok mutluyum

Bu sezon Anadolu Efes forması giyecek Sloven basketbolcu Edo Muric, sistemlerine ve birbirlerine inanmalarının neticesinde altın madalyayı elde ettiklerini belirtti.

İyi bir ekip olduklarını aktaran Muric, "Takımdaki herkes birbirine inandı ve güvendi. İnanılmaz duygular içerisindeyim. Slovenya için böyle bir an hayal edemezdim. Avrupa'nın en iyi takımı olduğumuz için çok mutluyum. Taraftarların Slovenya'dan buraya gelip bizi desteklemesi çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Vidmar: Şampiyon olmak mükemmel bir şey

Sloven basketbolcu Gasper Vidmar da kendisini daha önce bu kadar iyi hissettiğini hatırlamadığını vurguladı.

Banvit'te forma giyen Vidmar, "Şampiyon olmak mükemmel bir şey. İnanılmaz duygular içerisindeyim. Bizi destekleyen taraftarlar inanılmazdı. Onlara teşekkür ediyorum. Biz lider bir takımız. Büyük bir aileyiz." dedi.

Bogdanovic: Her maçta savaştılar

Slovenya'ya kaybederek 2009'un ardından 2017'de de EuroBasket finalinden üzgün ayrılan Sırbistan Milli Takımı'nda Bogdan Bogdanovic, "Slovenya inanılmaz bir turnuva geçirdi. Her maç savaştılar." değerlendirmesinde bulundu.

Mücadelelerinden dolayı takım arkadaşlarını tebrik eden Fenerbahçe Doğuş'un eski oyuncusu, "Bizi desteklemek için buraya gelen taraftarlarımıza ve Türk taraftarlara teşekkür ediyorum. Atmosfer inanılmazdı. Her şey mükemmeldi." ifadelerini kullandı.

Guduric: Bizden daha iyi oynadılar

Bu sezon Fenerbahçe Doğuş'ta forma giyecek Sırp oyuncu Marko Guduric ise takım arkadaşlarını ve teknik heyeti tebrik ettiğini dile getirerek, "Slovenya bugün bizden daha iyi oynadı. Onları kutluyorum. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Doğuş için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok çalışacağım." diye konuştu.

Muhabir: Emre Doğan-Emrah Güney