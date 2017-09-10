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Sofuoğlu, kariyerinin en zor şampiyonluğunun peşinde

Dünya Supersport Şampiyonası'nda, sakatlıklar ve puan kayıplarıyla başladığı sezonda liderle arasındaki puan farkını bire indiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Portekiz etabını kazanarak liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.

Sofuoğlu, kariyerinin en zor şampiyonluğunun peşinde

Dünya Supersport Şampiyonası'nda, sakatlıklar ve puan kayıplarıyla başladığı sezonda liderle arasındaki puan farkını bire indiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Portekiz etabını kazanarak liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.

10 Eylül 2017 Pazar 15:48
Sofuoğlu, kariyerinin en zor şampiyonluğunun peşinde

SAKARYA (AA) - Emre Ayvaz - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 17 Eylül Pazar günü Portekiz'de yapılacak yarışı kazanarak liderliği, daha sonraki 3 etapta ise iyi performans göstererek 6. şampiyonluğu hedefliyor.

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışına katılamayan, bir yarışı ise tamamlayamayan milli motosikletçi, daha sonra aldığı başarılı sonuçlarla lider durumdaki Fransız sürücü Lucas Mahias ile arasındaki puan farkını bire düşürmeyi başardı.

Portekiz'de gerçekleştirilecek yarış öncesi hazırlıklarını Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, adını taşıyan pistte sürdüren Sofuoğlu, kalan 4 yarışı kazanarak kariyerinin en zor şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlıyor.

Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında antrenmanda kaza yaptığını ve elinde kırık oluştuğunu anımsattı. Bu sebeple ilk 3 yarıştan puan çıkartamadığını ve bu sezon şampiyonluk şansının zora girdiğini düşündüğünü belirten milli sporcu, üst üste gelen başarılı sonuçlarla puan farkını bire kadar düşürdüğünü kaydetti.

"Hata artık affedilecek türden değil"

Kenan Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Dört birincilik ve bir ikincilikle iyi bir performans gösterdik ve inanıyorum ki kalan 4 yarışta da bu performansı devam ettirebilirsek kariyerimin en zor şampiyonluğuna ulaşacağım. Çünkü kışın hiç antrenman yapamadık, ilk 3 yarışa çıkamadık ve rakiplerimize göre çok fazla kaybımız vardı. Ama yılların vermiş olduğu tecrübeyle o farkı kapattık. Ben pek inanmıyordum kapatabileceğimize ama şu anki durumumuz gerçekten iyi."

Çok iyi hazırlandığını, geçen hafta Portekiz'de ekstra test sürüşleri yaptıklarını dile getiren Kenan Sofuoğlu, 6. şampiyonluğa ulaşmak istediklerini bildirdi.

Milli sporcu, şampiyonluğun kritik bir durumda olduğunu vurgulayarak,"Hata artık affedilecek türden değil. İşin doğrusunu söylemek gerekirse yaşadığımız zorlu süreçten sonra pek şampiyonlukta umudumun olduğuna inanamıyordum ama şu an artık çok büyük bir iddiamız var ve tecrübemizi konuşturarak bu şampiyonluğu almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğun geleceğine inanıyorum"

Şampiyonluğun pilotlarda ekstra bir stres yarattığını, elinden gelen mücadeleyi vereceğini dile getiren Kenan Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Nasipte varsa olur, çünkü motor sporlarında hiç ummadığınız şeylerle karşılaşma ihtimaliniz var. Teknik bir spor yapıyorsunuz. Mekanik olarak bir sorun yaşama şansınız ya da rakiplerin yapmış olduğu bir hatadan dolayı yarış dışı kalma şansınız olabilir. Allah'ın izniyle bu zorlu sürecin ardından şampiyonluğun geleceğine inanıyorum."

Kenan Sofuoğlu, kalan yarışlar için önceki yıllardan tecrübesinin olduğunu, antrenmanlara yoğunluk verdiğini ve bu şekilde kondisyon olarak iyi durumda bulunduğunu ifade ederek, sakatlığı yüzde 100 atlatamadığını, elinden sorun yaşadığını, bu seneyi bu şekilde götürmesi gerektiğini anlattı.

Portekiz pistini sevdiğini, kazanabileceğine inandığını aktaran milli sporcu, "Tabii ki rakiplerin de güçlü olduğu bir pist. Derecelere bakıldığı zaman rakiplerimiz birbirine çok yakın. Allah'ın izniyle inanıyorum ki, güçlü olan biziz, avantajlı olan biz olacağız. Puan olarak önde de olsa rakibimle arayı kapattığımız için avantajlı olan biziz. Çünkü arkadan gelen avantajlıdır, bu sezon biz arkadan geldik." diyerek sözlerini tamamladı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda geride kalan 8 etapta 120 puan toplayan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, pilotlar klasmanında Fransız sürücü Lucas Mahias'ın bir puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Supersport ŞampiyonasıKenan SofuoğluLucas MahiasSakarya
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