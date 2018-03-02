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Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü

Milli motosikletçi Sofuoğlu, "Sezona kötü başladık ama önemli olan iyi bitirmek. Mücadelemi vereceğim ve 2018'de de şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü

Milli motosikletçi Sofuoğlu, "Sezona kötü başladık ama önemli olan iyi bitirmek. Mücadelemi vereceğim ve 2018'de de şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

02 Mart 2018 Cuma 22:46
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü

KOCAELİ (AA) - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, şampiyon olmak için elinden geleni yapacağını ve kariyerini zirvedeyken sonlandırmak istediğini söyledi.

Gebze Belediyesi tarafından Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide konuşan Kenan, geçen hafta Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Avustralya yarışı öncesinde antrenmanda lastiğinin patlaması sonucunda kaza yaptığını hatırlattı.

Vücudunda yanmaya bağlı deri kaybı oluştuğunu belirten milli motosikletçi, bu sebeple Avustralya'da antibiyotikle yarışmak zorunda kaldığını ve başarılı olamadığını ifade etti.

Kenan Sofuoğlu, Türkiye'ye döndüğünde deri yanığının tedavisi için küçük bir operasyon gerektiğini anlatarak, 2-3 günlük süreçte deri kaybının olduğu bölgede canlanma görüldüğü bilgisini de verdi.

Milli motosikletçi, 10 gün içerisinde tamamen düzeleceğini vurgulayarak, "Sezona kötü başladık ama önemli olan iyi bitirmek. Mücadelemi vereceğim ve 2018'de de şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım. Rabbim yazdıysa da inşallah olacak." diye konuştu.

"Dünya Şampiyonası'nda en iyi şartlarda yarışan biziz"

Başarılı motosikletçi, Türk sporcuların uluslararası alanda başarı elde etmesinin önemine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"2002 yılında Almanya'da yaşamaya başladığımda orada yabancı olduğumuzu anladım. O dönemde Avrupa'da ikinci sınıf insan muamelesi görmek çok zoruma gidiyordu. Onlar dışarıdan Türkiye'yi fakir bir ülke sanıyorlardı. Özellikle son 5-6 yılda Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi onları kıskandırır hale getirdi. Şu anda Dünya Şampiyonası'nda en iyi şartlarda yarışan biziz. Geçen yıl Fransa'da bir kaza yapmıştım. Belimden sakatlanmıştım ve hiçbir şekilde Türkiye'ye dönme şansım yoktu. Türkiye'den özel uçak geldi ve beni yurda getirdiler. Orada inanın Avrupa arenasında herkes aynı şeyi söyledi, hiçbir ülke sporcusunun böyle bir imkanı olmayacaktı. Döndüğümde herkesin bana kıskançlıkla baktığını gördüm. O yüzden biz gerçekten çok iyi durumdayız, bundan dolayı Türkiye'yi çok iyi şekilde temsil etmemiz gerekiyor."

Kenan, bir katılımcının "Kariyerini ne zaman noktalayacaksın, emekli olduktan sonra ne gibi hedeflerin var?" şeklindeki sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Geçen sene şampiyonluğu kıl payı kaybettim. Sakatlandıktan sonra Cumhurbaşkanımız arayıp bırakmamı istedi, 'Ayağa kalkınca gel, bir konuşalım ne yapacağımızı.' dedi. Ben de gittiğimde şampiyon olarak bu sporu bırakmak istediğimi söyledim. '2018 yılında inşallah şampiyon olup bırakmak istiyorum.' dedim. Bu sezon şampiyon olmaya çalışacağım ama kolay gözükmüyor. Niyetim şampiyonlukla beraber bu sporu bırakmak. Bu benim yapımla alakalı bir şey. Arkalarda kalıp da bu sporu bırakmak istemiyorum. Bu sene inşallah kariyerimi şampiyonlukla noktalayacağım. Başaramazsam farklı bir takımla gidip, daha güçlü bir motosikletle şampiyonluk mücadelesini verip, 2019'un sonunda bırakırım diye düşünüyorum."

"Yerimi dolduracak 3 sporcu hazır durumda"

Kenan, Türkiye'de yapacak çok şey olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda yetiştirdiğim sporcular var ve sporcular 2018'de Dünya Şampiyonası seviyesine çıktılar. 2019'da Dünya Şampiyonası'nda 3 sporcumuz olacak, Türkiye'yi temsil edecekler. Yani ben bu sporu bıraktığım zaman bayrağı devredeceğim 3 isim var. Dünyada farklı 5 motosiklet yarışı var, hepsi dünya şampiyonası. Planlarım içerisinde Allah nasip ederse her birinde bir Türk sporcu olacak. Şu anda 5 şampiyonanın birinde bir Türk sporcu var, o da benim. 2019 yılında 4 kategoride Türk sporcu olacak, o altyapıyı hazırladık. Yani ben bıraktığımda yerimi dolduracak 3 sporcu hazır durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Şahin Oktay

Son Güncelleme: 02.03.2018 20:15
Anahtar Kelimeler:
Spor
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