Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sağlık sorunları nedeniyle Dünya Supersport Şampiyonası'nın hafta sonunda Tayland'da gerçekleştirilecek ikinci ayak yarışında pistte olamayacak.
Dünya şampiyonu Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tayland'da riske girmek istemediğini belirterek, takımıyla görüşmesinin ardından yarışa çıkmama kararı aldıklarını ifade etti.
Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte Tayland'da bulunan Kenan, tedavi süreciyle ilgili bir öngörü bulunmadığını dile getirerek, "Benim yerime Tayland'daki yarışta, geçen yıl Asya şampiyonu olan Malezyalı Azlan Shah Kamaruzaman yer alacak." dedi.
Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk ayağı Avustralya yarışında kaza yapmış, kol ve bacağında yanıklar oluşmuştu.
Muhabir: Ömer Hakan Kibar