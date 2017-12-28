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Son 7 yılın en kötü Fenerbahçe'si

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2017'de ortaya koyduğu performansla son 7 yılın en kötü galibiyet yüzdesine sahip oldu.

Son 7 yılın en kötü Fenerbahçe'si

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2017'de ortaya koyduğu performansla son 7 yılın en kötü galibiyet yüzdesine sahip oldu.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:37
Son 7 yılın en kötü Fenerbahçe'si

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, 2017 yılında 51 resmi maça çıktı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da oynadığı maçlarda 26 galibiyet elde etti, 17 beraberlik aldı ve 8 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertli takım, çıktığı resmi maçların yüzde 51'ini kazandı.

2010 yılında yaptığı maçların yüzde 49'unu kazanan Fenerbahçe'nin, galibiyet yüzdesi 2011'de 75, 2012'de 56, 2013'te 59, 2014'te 58, 2015'te 64 ve 2016'da ise 60 olmuştu.

Son 7 senenin en kötü galibiyet yüzdesine sahip olan Fenerbahçe, bu yıl Süper Lig'de 35, Avrupa'da 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 10 maç oynadı.

Müze kupaya hasret

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2015 ve 2016'da olduğu gibi 2017 yılını da kupasız tamamlıyor.

Son üç yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli takım, son başarısını 25 Ağustos 2014'te yaşadı. TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla geçen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, üç yılı aşkın süredir kupa sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de son üç sezonda 2 ikincilik, 1 üçüncülük yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2015 ve 2017'de yarı finalde elendi, 2016'da ise finalde kaybetti. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de bu yıl son 32 turuna kadar gelebildi.

İki teknik adam çalıştı

Fenerbahçe, 2017 yılında Dick Advocaat ve Aykut Kocaman'la çalıştı.

Sarı-lacivertliler Advocaat yönetiminde 2017'de 27 resmi maça çıktı. Bu maçlarda Fenerbahçe, 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Kocaman'ın Fenerbahçe'si ise 2017 yılında 24 resmi maç yaptı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Son Güncelleme: 28.12.2017 11:29
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