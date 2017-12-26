Son yılların en çekişmeli Süper Lig'i

ANKARA (AA) - Süper Lig'de son yılların en çekişmeli sezonlarından biri yaşanıyor.

Ligin 3 puanlı sistemde 18 takımla oynanmaya başlandığı 1994-1995 sezonundan bu yana liderin, en düşük puan topladığı ikinci ilk devre geride kaldı.

2017-2018 sezonunda 17 hafta sonunda 36 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir, devre arasına en düşük puanla lider giren ikinci takım oldu.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda 33 puanla ilk devreyi lider bitirmişti. Sarı-kırmızlı takım, ilk yarı sonu itibarıyla zirvede en düşük puan barajının görüldüğü sezonda 71 puanla şampiyonluk kupasını müzesine götürmüştü.

Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, geçen sezon ise ligin ilk bölümünde 39 puana ulaşmıştı. İstanbul temsilcisi, devre arasına yine lider girmeyi başarmış ancak sezon sonunda şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırmıştı.

En yüksek puana Fenerbahçe ulaştı

1994-1995 sezonundan bu yana ilk devrenin bitiminde en yüksek puanı ise Fenerbahçe topladı. Sarı-lacivertli ekip, 2005-2006 sezonun ilk yarısında 45 puanla zirvede yer almasına rağmen şampiyonluğa ulaşamadı.

Devreyi 41 puanla ikinci sırada kapatan Galatasaray, sezon sonunda 83 puanla şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe ise sarı-kırmızılıların ardından 81 puanla ligi ikinci sırada bitirdi.

Şampiyonluk yarışı nefes kesiyor

Ligde puan barajının düştüğü 2017-2018 sezonunda zirve büyük mücadeleye sahne oluyor.

36 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir ile 8. sıradaki Demir Grup Sivasspor arasında 10 puan fark bulunuyor.

Medipol Başakşehir'in en yakın takipçisi Galatasaray zirvenin bir, Fenerbahçe ise 3 puan uzağında yer alıyor.

İstanbul temsilcisini, Beşiktaş, Kayserispor ve Göztepe 6, Trabzonspor da 7 puan geriden takip ediyor.

Alt sıralarda da kopma yok

Süper Lig'in alt sıralarında da henüz kopmalar yaşanmadı.

Devreyi 19 puanla 11. sırada bitiren Kasımpaşa ile 17. Gençlerbirliği arasında sadece 5 puan fark var.

Kasımpaşa'nın altında aynı puana sahip Teleset Mobilya Akhisarpor bulunuyor. Bu iki takımın ardından 18 puanlı Aytemiz Alanyaspor ile 17'şer puana sahip Osmanlıspor ve Antalyaspor sıralanıyor.

Beşiktaş son iki sezonun uzağında

İlk yarıda 30 puan alan Beşiktaş, şampiyonluğa ulaştığı son iki sezonun uzağında kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabını namağlup lider bitirerek son 16 turuna kalmasına rağmen aynı performansı ligde sergileyemedi.

Şenol Güneş'in öğrencileri, ilk yarı sonunda 30 puanla 4. sırada yer aldı.

Beşiktaş, ilk devre 2015-2016 sezonunda 41, geçen sezon ise 38 puan toplamıştı.

Ligin flaş ekipleri

Süper Lig'de ilk devrenin flaş ekipleri 30 puan toplayan Kayserispor ile Göztepe oldu. İki takım, sergiledikleri futbol ve topladıkları puanlarla kamuoyunun takdirini kazandı.

Geçen sezon kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetiminde ilk devreyi 5. sırada kapadı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a kaybetmeyen Kayserispor'un başarılı performansında 9 gol atan Umut Bulut önemli rol oynadı.

Ligin yeni ekibi Göztepe de daha önce Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna yönetimindeki çıkışıyla dikkati çekti.

Devre arasına 6. sırada giren Ege temsilcisi, dış sahada 16 puan topladı. Makedon forvet Adis Jahovic'in 14 golle öne çıktığı Göztepe, Fenerbahçe ile deplasman karnesi en iyi iki takımdan biri oldu.