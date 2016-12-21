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21 Aralık 2016 Çarşamba 11:24

Sosa’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın renklerine bağlamak istedikleri Sosa her iki kulübe yolladığı mesajda Milan’da kalmak istediğini belirtti.

Sosa'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber
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Sosa’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber
   Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın renklerine bağlamak istedikleri Sosa her iki kulübe yolladığı mesajda Milan’da kalmak istediğini belirtti.
    Fenerbahçe tecrübeli oyuncu için Milan’a kiralama teklifi götürmüştü.Aynı şekilde Beşiktaş’ta Milan’a kiralama teklifinde bulunmuştu.
   Sosa her iki kulübede olumsuz yanıt verdi.Kariyerine Milan’da devam etmek istediğini açıklayan Sosa Milan’da adaptasyon sorunu yaşadığını ancak bu sorunun kısa bir süre içersinde ortadan kalkacağını belitti.Sosa kendisini Milano’da kanıtlayacağını ve ailesi ile beraber Milano’da yaşamaya devam edeceğini hem Fenerbahçe,hem de Beşiktaş yönetimine iletti.

 
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Anahtar Kelimeler
SosaMilanFenerbahçeBeşiktaş
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