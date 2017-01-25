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25 Ocak 2017 Çarşamba 19:38

Spor camiasına Kocaman ders

Referandum kampanyasına evet,hayır cevapları ile katılan sporculara,spor yorumcularına Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan ders niteliğinde açıklama geldi.

Spor camiasına Kocaman ders
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Spor camiasına Kocaman ders

Referandum kampanyasına evet,hayır cevapları ile katılan sporculara,spor yorumcularına Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan ders niteliğinde açıklama geldi.
    Kocaman, KONTV’de katıldığı programda, “Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız” dedi. Kocaman şöyle konuştu: “Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız. Çünkü bizi destekleyen kitlenin içerisinde herkes var. Hiç kimsenin adamı değiliz, biz sadece mesleğimizin ve bugün Konyasporun adamıyız, oyuncularda öyle olmalı. Ama bununla beraber sosyal sorumluluk projelerinde yer almalılar. Çünkü toplumda, özellikle bugünlerde hassasiyetler var, toplumun hissiyâtina ortak olmak zorundalar. Biz öyle sırça köşklerde yaşayan oyuncular değiliz, toplumun içinde yer alan oyuncularız. Fakat bunu hiçbir zümreye hitap etmeden yapmalılar”
 
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Aykut KocamanReferandum
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