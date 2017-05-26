Spor Toto 33. hafta maç programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig turgay Şeren Sezonu 33.Hafta maç programı ve maçın hakemleri belli oldu.Buna göre Fenerbahçe-Trabzonspor açının hakemi Ali Palabıyık olurken,lider Beşiktaş'ın maçının hakemi Mete Kalkavan oldu.
33 Hafta maç programı şöyle;
27.05.2017 Cumartesi
Saat:16.00 Atiker Konyaspor-Akhisar Belediye
Hakemler:Serkan Tokat,Serkan Çiman,Oğuz Terzi
Saat:16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor
Hakemler: Barış Şimşek,Serdar Diyadin,İbrahim Bozbey
Saat:18.00 Medipol Başakşehir-Adanaspor
Hakemler:Halis Özkahya,Mehmet Cem Satman,Hakan
Yemişken
Saat:19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
Hakemler:Ali Palabıyık,Ekrem Kan,Kemal Yılmaz
28.05.2017 Pazar
Saat:16.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor
Hakemler:Ümit Öztürk,İsmail Şencan,Osman Gökhan Bilir
Saat:16.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor
Hakemler:Bülent Birincioğlu,Samet Çavuş,Yusuf Bozboğan
Saat:19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş
Hakemler:Mete Kalkavan,Kerem Ersoy,Esat Sancaktar
29.05.2017 Pazartesi
Saat:20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
Hakemler:Halil Umut Meler,Mustafa Emre Eyisoy,İlker Takpak