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26 Mayıs 2017 Cuma 16:32

Spor Toto 33. hafta maç programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig turgay Şeren Sezonu 33.Hafta maç programı ve maçın hakemleri belli oldu

Spor Toto 33. hafta maç programı açıklandı
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Spor Toto 33. hafta maç programı açıklandı
Spor Toto Süper Lig turgay Şeren Sezonu 33.Hafta maç programı ve maçın hakemleri belli oldu.Buna göre Fenerbahçe-Trabzonspor açının hakemi Ali Palabıyık olurken,lider Beşiktaş'ın maçının hakemi Mete Kalkavan oldu.

33 Hafta maç programı şöyle;

27.05.2017 Cumartesi

Saat:16.00 Atiker Konyaspor-Akhisar Belediye
Hakemler:Serkan Tokat,Serkan Çiman,Oğuz Terzi

Saat:16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor
Hakemler: Barış Şimşek,Serdar Diyadin,İbrahim Bozbey

Saat:18.00 Medipol Başakşehir-Adanaspor
Hakemler:Halis Özkahya,Mehmet Cem Satman,Hakan
Yemişken

Saat:19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
Hakemler:Ali Palabıyık,Ekrem Kan,Kemal Yılmaz

28.05.2017 Pazar

Saat:16.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor
Hakemler:Ümit Öztürk,İsmail Şencan,Osman Gökhan Bilir

Saat:16.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor
Hakemler:Bülent Birincioğlu,Samet Çavuş,Yusuf Bozboğan

Saat:19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş
Hakemler:Mete Kalkavan,Kerem Ersoy,Esat Sancaktar

29.05.2017 Pazartesi

Saat:20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
Hakemler:Halil Umut Meler,Mustafa Emre Eyisoy,İlker Takpak
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Spor Toto 33. Hafta
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