Spor Toto 33. hafta maç programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig turgay Şeren Sezonu 33.Hafta maç programı ve maçın hakemleri belli oldu.Buna göre Fenerbahçe-Trabzonspor açının hakemi Ali Palabıyık olurken,lider Beşiktaş'ın maçının hakemi Mete Kalkavan oldu.16.00 Atiker Konyaspor-Akhisar BelediyeSerkan Tokat,Serkan Çiman,Oğuz Terzi16.00 Kasımpaşa-AntalyasporBarış Şimşek,Serdar Diyadin,İbrahim Bozbey18.00 Medipol Başakşehir-AdanasporHalis Özkahya,Mehmet Cem Satman,HakanYemişken19.00 Fenerbahçe-TrabzonsporAli Palabıyık,Ekrem Kan,Kemal Yılmaz16.00 Osmanlıspor-Çaykur RizesporÜmit Öztürk,İsmail Şencan,Osman Gökhan Bilir16.00 Kardemir Karabükspor-KayserisporBülent Birincioğlu,Samet Çavuş,Yusuf Bozboğan19.00 Gaziantepspor-BeşiktaşMete Kalkavan,Kerem Ersoy,Esat Sancaktar20.00 Aytemiz Alanyaspor-GalatasarayHalil Umut Meler,Mustafa Emre Eyisoy,İlker Takpak

Spor Toto Süper Lig turgay Şeren Sezonu 33.Hafta maç programı ve maçın hakemleri belli oldu