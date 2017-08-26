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Sualtı hokeyinde Türkiye Avrupa şampiyonu

Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nda Türkiye, erkeklerde namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Sualtı hokeyinde Türkiye Avrupa şampiyonu

Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nda Türkiye, erkeklerde namağlup şampiyonluğa ulaştı.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 20:11
Sualtı hokeyinde Türkiye Avrupa şampiyonu

ANKARA (AA) - Türkiye Erkek Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Eger kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Sırbistan'ı 10-0, yarı finalde ise İspanya'yı 6-2 yendi.

Finalde İngiltere ile karşılaşan Türkiye, müsabakadan 5-3 galip ayrılarak namağlup Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Geçen yıl dünya ikincisi olan milliler, böylece önemli bir başarıya daha imza attı.

Avrupa Şampiyonası'nda erkeklerde İngiltere ikinciliği, Fransa ise üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Türkiye, 5. sırayı aldı. Az sayıda ülkenin katılımıyla yapılan master kategorisindeki yarışmalarda ise milliler birinci oldu.

Muhabir:Halil Ibrahim Avşar

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Sualtı Hokeyi ŞampiyonasıİNGİLTEREMacaristanSpor
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