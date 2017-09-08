Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4.hafta karşılaşmaları başlıyor.
Süper Lig 4.hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4.hafta karşılaşmaları başlıyor.
08 Eylül 2017 Cuma 09:49
Süper Lig 4.hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4.hafta karşılaşmaları başlıyor.TFF tarafından yapılan açıklamaya göre maç programı ve hakemler belli oldu.Buna göre Süper Lig İlhan Cavcav sezonu 4. hafta programı şöyle oldu.
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