2017 - 2018 Futbol Sezonu Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 6. hafta maçların programı ve hakemleri belli oldu.
Süper Lig 6. hafta maç programı belli oldu
2017 - 2018 Futbol Sezonu Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 6. hafta maçların programı ve hakemleri belli oldu.
22 Eylül 2017 Cuma 11:06
Süper Lig 6. hafta maç programı belli oldu
2017 - 2018 Futbol Sezonu Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 6. hafta maçların programı ve hakemleri belli oldu.TFF'den yapılan açıklamaya göre bu akşam Süper Lİg'de tek maç var.Trabzonspor evinde saat 20.00'de Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise yarın akşam saat 19.30'da oynannacak.Buna göre 6. hafta maçlarının günleri,başlama saatleri ve hakemleri şöyle;
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