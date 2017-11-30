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Süper Lig'de 14. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 14. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

30 Kasım 2017 Perşembe 14:22
Süper Lig'de 14. hafta hakemleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 14. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Aralık Cumartesi:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

16.30 Kardemir Karabükspor-Göztepe: Bahattin Şimşek

19.30 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus

3 Aralık Pazar:

14.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.30 Medipol Başakşehir-Osmanlıspor: Halis Özkahya

19.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Bülent Yıldırım

20.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Muhabir: Süha Gür

Son Güncelleme: 30.11.2017 12:50
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğSporHakem
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