Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL(AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın Kasımpaşa-Antalyaspor ve Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

17 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

18 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

Muhabir: Ercan Çakar