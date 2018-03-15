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Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

15 Mart 2018 Perşembe 10:48
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL(AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın Kasımpaşa-Antalyaspor ve Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

17 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

18 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

Muhabir: Ercan Çakar

Son Güncelleme: 15.03.2018 09:17
Anahtar Kelimeler:
Spor
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