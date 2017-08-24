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Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri...

Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.

24 Ağustos 2017 Perşembe 14:00
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

25 Ağustos Cuma:

21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

26 Ağustos Cumartesi:

19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek

19.45 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan

21.45 Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus

21.45 Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar

27 Ağustos Pazar:

19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

Son Güncelleme: 24.08.2017 16:02
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporHakemFutbol3. Hafta
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