Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
25 Ağustos Cuma:
21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
26 Ağustos Cumartesi:
19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek
19.45 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan
21.45 Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus
21.45 Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar
27 Ağustos Pazar:
19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
Muhabir: Mehmet Fatih Duman