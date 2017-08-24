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Süper Lig'de 3. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Süper Lig'de 3. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

24 Ağustos 2017 Perşembe 10:34
Süper Lig'de 3. haftanın perdesi açılıyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Ligin 3. hafta açılış müsabakalarında Alanyaspor ile Kardemir Karabükspor, Galatasaray ile de Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

25 Ağustos Cuma:

21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

26 Ağustos Cumartesi:

19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Malatya İnönü)

19.45 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

21.45 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

27 Ağustos Pazar:

19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

Son Güncelleme: 24.08.2017 10:46
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporFutbol3. Hafta
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