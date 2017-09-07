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Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

07 Eylül 2017 Perşembe 13:30
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

9 Eylül Cumartesi:

17.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: Halil Umut Meler

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Bülent Yıldırım

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

10 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Göztepe: Suat Arslanboğa

17.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

20.00 Bursaspor-Akhisar Belediyespor: Alper Ulusoy

20.00 Antalyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya

11 Eylül Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

Muhabir: Ercan Çakar

Son Güncelleme: 07.09.2017 13:42
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSüper LiğSporHakemFutbol4. Hafta Maçları
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