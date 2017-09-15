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Süper lig'de 5. hafta heyecanı

Süper Lig'de 5. haftanın maç programı açıklandı.

Süper lig'de 5. hafta heyecanı

Süper Lig'de 5. haftanın maç programı açıklandı.

15 Eylül 2017 Cuma 11:05
Süper lig'de 5. hafta heyecanı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 3. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Yarın:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor (Osmanlı)

17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Bornova)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

Son Güncelleme: 15.09.2017 11:09
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTFF 3. LigTFF 2. LigTFF 1. LigSüper LiğSporFutbol
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