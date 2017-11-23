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Süper Lig'de başkent derbisi heyecanı

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor ile Gençlerbirliği, yarın başkent derbisinde karşılaşacak.

Süper Lig'de başkent derbisi heyecanı

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor ile Gençlerbirliği, yarın başkent derbisinde karşılaşacak.

23 Kasım 2017 Perşembe 12:01
Süper Lig'de başkent derbisi heyecanı

ANKARA (AA) - Süper Lig'de 13. haftanın ilk maçı yarın Osmanlıspor ile Gençlerbirliği arasında yapılacak.

Osmanlı Stadı'ndaki başkent derbisi saat 20.00'de başlayacak.

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takım da müsabakadan galibiyetle ayrılarak moral bulmaya çalışacak.

Sahasında oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik alan İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor, evindeki yükselen performansını başkent derbisine de taşımayı amaçlıyor.

Trabzonspor'a geçen hafta deplasmanda 90+4. dakikada penaltıdan yediği golle 4-3 mağlup olan mor-sarılı ekipte, Gençlerbirliği maçı öncesi tek eksik bulunuyor.

Bordo-mavili takımla yapılan maçın 14. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli sol bek Tiago Pinto, başkent derbisinde forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği'nde 6 eksik

Teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran ve eski çalıştırıcısı Ümit Özat'ı yeniden takımın başına getiren Gençlerbirliği ise 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Ligde en son 8. haftada sahasında Beşiktaş'ı yenen kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda ise bu sezon galibiyetle tanışamadı.

Gençlerbirliği'nde başkent derbisi öncesi sakat futbolcuların fazlalılığı dikkati çekiyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Özkan, Halil İbrahim Pehlivan, Luccas Claro, Marko Milinkovic ve Kamal Issah ile kart cezalısı Zeki Yavru Osmanlıspor'a karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig'de sekizer puanı bulunan iki ekipten Osmanlıspor 16'ncı, Gençlerbirliği ise 18. ve son sırada yer alıyor.

Muhabir: Halil Ibrahim Avşar

Son Güncelleme: 23.11.2017 09:10
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporOsmanlısporGençlerbirliğiBaşkent Derbisi
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