Süper Lig'de bugün 4 karşılaşma oynanacak

Süper Toto Süper lig Turgay Şeren sezonu 26.haftasında pazar günü 4 karşılaşmaya sahne olacak. Lider Beşiktaş en yakın takipcisi Başakşehir'in 3 puan kaybetmesinin ardından evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.Galatsaray ise evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.Pazar gününü programı şöyle;
Saat Takımlar Hakemler
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor Halil Umut Meler,Esat Sancaktar,Ali Saygın Öğel,Özgüç Türkalp
16.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor Halis Özkahya,Mehmet cem Satman,Hakan Yemişken,Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği Serkan Çınar,Ceyhun Sesigüzel,mehmet Cem Hanoğlu,Abdulkadir Bitigen
19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor Ali Palabıyık,Ekrem kan,Kerem Ersoy,Oktay Taş