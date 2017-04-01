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01 Nisan 2017 Cumartesi 21:39

Süper Lig'de bugün 4 karşılaşma oynanacak

Süper Toto Süper lig Turgay Şeren sezonu 26. haftasında bugün 4 karşılaşmaya sahne olacak.

Süper Lig'de bugün 4 karşılaşma oynanacak
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Süper Lig'de bugün 4 karşılaşma oynanacak

   Süper Toto Süper lig Turgay Şeren sezonu 26.haftasında pazar günü 4 karşılaşmaya sahne olacak. Lider Beşiktaş en yakın takipcisi Başakşehir'in 3 puan kaybetmesinin ardından evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.Galatsaray ise evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.Pazar gününü programı şöyle;

Saat       Takımlar                                                               Hakemler
16.00   Çaykur Rizespor-Trabzonspor        Halil Umut Meler,Esat Sancaktar,Ali Saygın Öğel,Özgüç Türkalp
16.30   Osmanlıspor-Gaziantepspor           Halis Özkahya,Mehmet cem Satman,Hakan Yemişken,Bahattin Şimşek
19.00   Beşiktaş-Gençlerbirliği                   Serkan Çınar,Ceyhun Sesigüzel,mehmet Cem Hanoğlu,Abdulkadir Bitigen
19.00   Atiker Konyaspor-Bursaspor          Ali Palabıyık,Ekrem kan,Kerem Ersoy,Oktay Taş




 
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BeşiktaşGalatsaray
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