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01 Nisan 2017 Cumartesi 09:25

Süper Lig'de bugün 4 maç oynanacak

   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 26.Haftasında bugün ligde 4 karşılaşma oynanacak

Süper Lig'de bugün 4 maç oynanacak
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Süper Lig'de bugün 4 maç oynanacak
   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 26.Haftasında bugün ligde 4 karşılaşma oynanacak.Fenerbahçe deplasmanda Karabükspor'a konuk olacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.Karşılaşmanın hakemleri Bülent Yıldırım,Tarık Ongun,Kemal Yılmaz,Hakan Ceylan.Fenerbahçe 44 puanla 4.sırada yer alırken Karabükspor 34 puanla 9.cu sırada yer alıyor.
   Bugün oynanacak dört karşılaşmada ilk maç saat 13.30'da Akhisar Belediye Gençlik ve Spor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak.Karşılaşmayı Mete Kalkavan,Bahattin Duran ,Süleyman Özay,Arda kardeşler yönetecek.Akhisar Belediyespor 27 punala 15. sırada yer alıyor.Medipol Başakşehir'in 53 puanı var ve 2.ci sırada yer alıyor.
   Bugün oynanacak ikinci karşılaşma ise saat 16.00'da oynanacak.Aytemiz Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.Bu maçı da Hüseyin Göçek,Mustafa Emre Eyisoy,Erdem bayık,Ümit Öztürk yönetecekler.Aytemiz Alanyaspor 28 punala 13.sırada yer alırken,Kasımpaşa 35 puanla 7.ci sırada.
   Saat 19.00'da Antalyaspor,Kayserispor'la evinde oynayacak.Karşılaşmayı Fırat Aydınus,Serkan Ok,Yusuf Bozdoğan,Erkan Engin yönetecek.Antalyaspor 39 puanla 6.cı sırada yer alırken,rakibi Kayserispor 27 puanla 14.cü sırada yer alıyor.

Maç Programı
Saat               Takımlar
13.30          Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir
16.00          Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
19.00          Karabükspor-Fenerbahçe
19.00          Antalyaspor-Kayserispor

 
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeKarabükspor
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