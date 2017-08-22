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Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 2. hafta tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 2. hafta tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü.

22 Ağustos 2017 Salı 01:59
Süper Lig'de görünüm

ANKARA (AA) - Süper Lig'de 2. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Atiker Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

Karşılaşmaların ardından Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

2. Hafta

Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-2

Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir: 3-1

Bursaspor-Alanyaspor: 3-2

Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0

Osmanlıspor-Galatasaray: 1-3

Kayserispor-Göztepe: 1-0

Antalyaspor-Akhisar Belediyespor: 2-2

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği: 3-0

3. Hafta

25 Ağustos Cuma:

21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

26 Ağustos Cumartesi:

19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor

19.45 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

21.45 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

21.45 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

27 Ağustos Pazar:

19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)

21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

Muhabir: Musa Samur

Son Güncelleme: 22.08.2017 08:40
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSüper LiğSporİlhan Cavcav SezonuGörünümFutbol2. Hafta
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