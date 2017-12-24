Süper Lig'de ilk yarının lideri Medipol Başakşehir

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 17. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek, 2017-2018 sezonunun ilk yarısını lider tamamladı.

2. dakikada hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Popov'un arka direğe ortasına Trezeguet'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

3. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mossoro, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Visca'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

43. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisinde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

70. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçti. Kerim Frei'ın ortasında ceza sahası içinde Mossoro'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

84. dakikada Ben Youssef'in indirdiği topla altıpas üzerinde buluşan Trezeguet'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Medipol Başakşehir 11. galibiyeti aldı

Bu sezon 11. galibiyetini alarak puanını 36'ya yükselten turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'nin 3, bir maçı eksik Galatasaray'ın da 4 puan önünde liderliğe yükseldi.

Visca ve Mossoro 2. gollerini attı

Medipol Başakşehir'e, Kasımpaşa karşısında galibiyeti getiren golleri kaydeden Edin Visca ve Marcio Mossoro, bu sezon Süper Lig'deki ikinci gollerini attı.

Visca bu sezon ilk golünü, 2. haftada İstanbul'da Atiker Konyaspor ile oynanan karşılaşmada, Mossoro da ev sahibi oldukları mücadelede Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı kaydetmişti.

Kasımpaşa 19 puanda kaldı

Sahasında Medipol Başakşehir'e mağlup olan Kasımpaşa, Süper Lig'de ilk yarıyı 19 puanla kapattı.

Lacivert-beyazlılar, ilk yarıyı 8 yenilgi, 5 galibiyet ve 4 beraberlik ile tamamladı.

Kaleci Ramazan ile taraftarlar arasında gerginlik

Mücadelenin ilk yarısında Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse ile lacivert-beyazlı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Kaleci Ramazan'ın hatalı paslarına tepki gösteren taraftarlara, 29 yaşındaki kaleci de yaptığı el hareketleri ile karşılık verince kısa süreli bir gerginlik çıktı.