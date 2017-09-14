Süper Lig'de şok istifa

Süper Lig ekiplerindenteknik direktörügörevinden istifa etti.

Tecrübeli teknik adam bir süre devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Sağlam sözleşme gereği 150 bin euro tazminat ödeyecek.

(Milliyet)