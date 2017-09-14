Süper Lig'de şok istifa
Tecrübeli teknik adam bir süre devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Sağlam sözleşme gereği 150 bin euro tazminat ödeyecek.
(Milliyet)
Son Güncelleme: 14.09.2017 13:32
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam görevinden istifa etti
Süper Lig'de şok istifa
Tecrübeli teknik adam bir süre devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Sağlam sözleşme gereği 150 bin euro tazminat ödeyecek.
(Milliyet)