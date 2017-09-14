Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108466
ALTIN
146.938
DOLAR
3.4499
STERLİN
4.5806
EURO
4.1043
Türkiye 27. sıraya yükseldi
Türkiye 27. sıraya yükseldi
Süper Lig'de şok istifa
Süper Lig'de şok istifa
Galatasaray'da Riva için imzalar atıldı
Galatasaray'da Riva için imzalar atıldı
Trabzonspor forma satışında rekora koşuyor
Trabzonspor forma satışında rekora koşuyor
Portekiz basınından Beşiktaş'a övgü
Portekiz basınından Beşiktaş'a övgü
Flaş Haber
Süper Lig'de şok istifa
Kapat

Süper Lig'de şok istifa

 Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam görevinden istifa etti

Süper Lig'de şok istifa

 Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam görevinden istifa etti

14 Eylül 2017 Perşembe 13:16
Süper Lig'de şok istifa

Süper Lig'de şok istifa

   Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam görevinden istifa etti.

Tecrübeli teknik adam bir süre devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Sağlam sözleşme gereği 150 bin euro tazminat ödeyecek.

(Milliyet)

Son Güncelleme: 14.09.2017 13:32
Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul SağlamYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Evkur Yeni Malatyaspor'da Sağlam dönemi sona erdi
Evkur Yeni Malatyaspor'da Sağlam dönemi sona erdi
Galatasaray'da Riva için imzalar atıldı
Galatasaray'da Riva için imzalar atıldı
Türkiye 27. sıraya yükseldi
Türkiye 27. sıraya yükseldi
Trabzonspor forma satışında rekora koşuyor
Trabzonspor forma satışında rekora koşuyor
Portekiz basınından Beşiktaş'a övgü
Portekiz basınından Beşiktaş'a övgü
Genç sporcunun hedefi olimpiyatlar
Genç sporcunun hedefi olimpiyatlar
İspanyollar atıyor, Chelsea kazanıyor
İspanyollar atıyor, Chelsea kazanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim