Süper Lig'de son durum: Lider değişmedi
Süper Lig'in 12. haftası sonunda Galatasaray, liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de 12. hafta, Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa maçıyla sona erdi. Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.
Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Medipol Başakşehir, ağırladığı Galatasaray'ı 5-1 yenerek rakibiyle puanını eşitledi. 26 puanı bulunan Galatasaray, gol averajıyla Medipol Başakşehir'in önünde liderliğini korudu.
Beşiktaş, seyircisi önünde karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe, sahasında oynadığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını 4-1 kazanarak, 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Süper Lig'in 12. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 13. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-0
Bursaspor-Göztepe: 0-0
Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 1-1
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 5-1
Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0
Gençlerbirliği-Kayserispor: 1-2
Trabzonspor-Osmanlıspor: 4-3
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 4-1
13. hafta programı
24 Kasım Cuma:
20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği
25 Kasım Cumartesi:
14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
26 Kasım Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor
14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor
16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor
19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe
27 Kasım Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir
Muhabir: Hüseyin Burak Demirer