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Süper Lig'de son durum: Lider değişmedi

Süper Lig'de Galatasaray, Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilmesine rağmen gol averajıyla zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig'de son durum: Lider değişmedi

Süper Lig'de Galatasaray, Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilmesine rağmen gol averajıyla zirvedeki yerini korudu.

20 Kasım 2017 Pazartesi 23:10
Süper Lig'de son durum: Lider değişmedi

Süper Lig'de son durum: Lider değişmedi

Süper Lig'in 12. haftası sonunda Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 12. hafta, Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa maçıyla sona erdi. Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Medipol Başakşehir, ağırladığı Galatasaray'ı 5-1 yenerek rakibiyle puanını eşitledi. 26 puanı bulunan Galatasaray, gol averajıyla Medipol Başakşehir'in önünde liderliğini korudu.

Beşiktaş, seyircisi önünde karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe, sahasında oynadığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını 4-1 kazanarak, 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Süper Lig'in 12. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 13. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-0

Bursaspor-Göztepe: 0-0

Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 1-1

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 5-1

Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Kayserispor: 1-2

Trabzonspor-Osmanlıspor: 4-3

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 4-1

Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: 0-2

13. hafta programı

24 Kasım Cuma:

20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği

25 Kasım Cumartesi:

14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor

14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor

16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor

19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

Son Güncelleme: 20.11.2017 20:25
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporMedipol BaşakşehirGörünümGalatasarayFutbol
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