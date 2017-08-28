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Süper Lig erken kızardı

Süper Lig'in 3. haftasında hakemler, 6 kırmızı kart gösterdi.

Süper Lig erken kızardı

Süper Lig'in 3. haftasında hakemler, 6 kırmızı kart gösterdi.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 14:34
Süper Lig erken kızardı

ANKARA (AA) - Süper Lig'de Galatasaray'ın liderliğiyle geçilen 3. haftada 6 kırmızı kart çıktı. Henüz sezon başı olmasına rağmen gergin geçen haftada Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor, Atiker Konyaspor ve Kayserispor'dan birer, Gençlerbirliği'nden ise 2 futbolcu kırmızı kart gördü.

Kasımpaşa'yı konuk eden Akhisar Belediyespor, Mustafa Yumlu'nun 44. dakikada kırmızı kart görmesiyle müsabakanın kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Ege temsilcisi, uzun bir süre bir kişi eksik oynamasına rağmen Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda 2-2 eşitlikle tamamlanan maçta ise Kayserispor'dan Varela, Osmanlıspor'dan da Tugay Kacar kırmızı kart görerek, takımlarını yalnız bıraktı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan 4 takımdan biri olan Gençlebirliği, dün Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiği karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Başkent ekibinde Rantie ilk yarının son bölümünde, Murat Duruer de 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Atiker Konyaspor'un, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da Ali Turan, uzatmalarda kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de 6 kırmızı kart en son geçen sezonun 7. haftasında çıkmıştı. Ayrıca 2014-2015 sezonunun 30'uncu, 2015-2016 sezonunun da 4. haftasında hakemler, 6 kez kırmızı kartına başvurmuştu.

Son yılların en fazla oyuncu ihraç edilen haftası ise 8 kırmızı kartla 2014-2015 sezonunun 18. haftası olmuştu.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKırmızı KartSporSüper Liğ
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