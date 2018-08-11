Süper Lig ilk maçta, Galatasaray Ankaragücü'nü 3 golle devirdi





2018-19 Lefter Küçükandonyadis Sezonu resmen başladı! Son şampiyon Galatasaray, 2 bin 311 günlük aranın ardınan yeniden Süper Lig'e dönen Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, trafik nedeniyle yaklaşık 10 dakika gecikmeli başlayan maçta 1-0 geriden gelerek 3-1 kazandı ve lige geri dönüşle başladı! Galatasaray'da Fatih Terim, Akhisarspor maçından 4 isme kesik attı! Öte yandan Spor Toto Süper Lig tarihinde ilk kez VAR uygulandı! İşte maçın tüm detayları...



Ankaragücü - Galatasaray maçıyla futbolseverlerin 82 günlük hasreti sona erdi! Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 sezonu, 82 günlük aranın ardından Ankaragücü - Galatasaray maçıyla başladı. Galatasaray, henüz 7. dakikada El Kabir'in golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1'lik üstünlüğü yakaladı. Ankaragücü'nde El Kabir, 35. dakikada bir gol bulsa da VAR uygulamasıyla gol öncesinde ofsayt olduğu tespit edildi ve lig tarihinde bir ilk yaşandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçına göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Akhisarspor maçında görev verdiği Martin Linnes, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis'i yedek kulübesinde başlattı. Bu oyuncuların Mariano Filho, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok ilk 11'de görev yaptı.

Ankaragücü henüz 7. dakikada 1-0 öne geçti: Youness Mokhtar'ın ara pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Mostapha El Kabir'in çektiği şut kaleci Fernando Muslera'nın solundan ağlarla buluştu.

Galatasaray bu gole cevabını 22. dakikada verdi: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Sinan Gümüş geçti. Sinan Gümüş'ün ortasını Maicon, kafayla arka direkte bulunan Serdar Aziz'e indirdi. Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top MKE Ankaragücü ağları ile buluştu.

Sarı-kırmızılılar, 30. dakikada bulduğu golle öne geçti: Sağ kanatta topla buluşan Mariano, ortasını ceza sahası içerisinde bulunan Eren Derdiyok'a yapmak istedi, tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Bakary Kone, topu kafayla kendi ağları ile buluşturdu.

SÜPER LİG TARİHİNDE İLK!

Maçta 35. dakika oynanırken Thievy Bifouma'nun pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Mostapha El Kabir, topu ağlarla buluşturdu ancak pozisyonun öncesinde yan hakem Mostapha El Kabir için ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem Ümit Öztürk, VAR uygulamasıyla golü iptal etti ve VAR, Süper Lig tarihinde ilk kez kullanıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

