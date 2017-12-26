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Süper Lig'in en 'hırçını' Beşiktaş

Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş "hırçın", Medipol Başakşehir ise "centilmen" bir görüntü sergiledi.

Süper Lig'in en 'hırçını' Beşiktaş

Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş "hırçın", Medipol Başakşehir ise "centilmen" bir görüntü sergiledi.

26 Aralık 2017 Salı 15:00
Süper Lig'in en 'hırçını' Beşiktaş

ANKARA (AA) - Halil İbrahim Avşar - Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş "hırçın", Medipol Başakşehir ise "centilmen" bir görüntü sergiledi.

Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlanan 2017-2018 sezonunun ilk devresinde hakemler, 712 sarı, 46 kırmızı kart çıkardı.

Beşiktaş, 5 kırmızı kartla ilk sırada

Devre arasına 30 puanla 4. sırada giren son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, 5 kırmızı kartla "ilk yarının en hırçın takımı" oldu.

Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbi maçta Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart gördü.

Dusko Tosic, Kardemir Karabükspor'a, Ryan Babel de Gençlerbirliği'ne karşı takımlarını eksik bıraktı.

Beşiktaş, 11 kişi tamamlayamadığı maçlarda Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilirken, Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor da 4'er kırmızı kartla hırçın takımlar arasında yer aldı.

Galataray'da Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Badou Ndiaye ve Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'de ise İsmail Köybaşı, Luis Neto, Martin Skrtel ve Alper Potuk kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular oldu.

Kırmızı kart görmeyen tek takım Medipol Başakşehir

Ligin zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir, futbolcusu kırmızı kart görmeyen tek takım olarak dikkati çekti. Tüm maçları 11 kişi tamamlayan Medipol Başakşehir, devreyi 36 sarı kartla tamamladı.

İstanbul temsilcisini centilmenlikte birer kırmızı kartta kalan Bursaspor, Göztepe, Atiker Konyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor takip etti.

Süper Lig'in ilk yarısında en fazla kırmızı kart 6. hafta görüldü. Hakemler, söz konusu haftada 7 kez kırmızı kartına başvurdu. Kırmızı kartların 5'i Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıktı.

En çok sarı kart görenler

Son sırada yer alan Kardemir Karabükspor, sarı kart istatistiklerinde başı çekti. Hakemler, 17 maçta sarı kartını 54 kez Kardemir Karabüksporlu futbolculara gösterdi.

Kırmızı-mavili ekibin ardından Trabzonspor 49, Gençlerbirliği 47, Fenerbahçe 45, Kasımpaşa 44, Antalyaspor 43, Evkur Yeni Malatyaspor 42 sarı kartla sıralandı.

Sezonun ilk bölümünü son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş 37, devre arasına ikinci sırada giren Galatasaray ise 36 sarı kartla kapadı.

En çok sarı kart ise 5. haftada görüldü. Kırmızı kartın çıkmadığı haftada hakemler, 52 kez sarı kartına yöneldi.
 

Son Güncelleme: 26.12.2017 12:09
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSÜPERLİGSporMedipol BaşakşehirKartKardemir KarabüksporGalatasarayFenerbahçeBeşiktaş
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