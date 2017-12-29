Süper Lig'in yenileri çok farklı

İZMİR (AA) - Geçen sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan takımlar arasında Göztepe, elde ettiği 30 puanla ligin yeniden 18 takımla oynanmaya başlandığı 1994-1995 sezonundan bu yana, alt ligden gelip ilk yarıda en fazla puan toplayan ekip oldu.

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TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda ilk 2 sırayı alan Demir Grup Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile play-off finalinde Eskişehirspor'u yenen Göztepe, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'in ilk devresinde başarılı sonuçlara imza attı.

Bu ekiplerden Göztepe, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 17 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 30 puana ulaştı. Ligin yenileri içinde en başarılı ekip durumundaki Göztepe'yi, Demir Grup Sivasspor 26 puan, Evkur Yeni Malatyaspor da 22 puanla takip etti.

Son 24 yılın en iyisi Göztepe

Süper Lig'in tekrar 18 takımla oynanmaya başlandığı 1994-1995 sezonundan bu yana, Süper Lig vizesi alan ekipler içinde ilk yarıda 30 puana ulaşan Göztepe, en başarılı ekip oldu.

Sarı-kırmızılı ekibi söz konusu dönemdeki 24 sezonda, 2014-2015'teki 28 puanlık performansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 1999-2000'de 27 puan alan Denizlispor ile 2011-2012'de 27 puan elde eden Mersin İdmanyurdu izledi.

Bu sezon 26 puana ulaşan Sivasspor da son 24 sezon içinde en başarılı ekipler arasında yer aldı. Sivasspor, 2004-2005'te Süper Lig vizesi aldıktan sonra 2005-2006'da da 25 puanlık performans sergilemişti.

En başarılı 3'lü

Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe, bu sezonun ilk devresinde toplam 78 puana ulaştı. Bu performans, 1994-1995'ten bu yana 24 sezonda Süper Lig'e yükselen üç takımın ilk devre puan toplamlarına göre en başarılısı oldu.

2005-2006'da Kayseri Erciyesspor-Manisaspor-Sivasspor üçlüsü toplamda 68 puana ulaşmıştı.

Muhabir: Ali Korkmaz