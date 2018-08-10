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Süper Lig Lefter adıyla başlıyor...

Türk Futbolu'nun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in adı verilen 2018 - 2019 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlıyor..

Süper Lig Lefter adıyla başlıyor...

Türk Futbolu'nun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in adı verilen 2018 - 2019 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlıyor..

10 Ağustos 2018 Cuma 12:25
Süper Lig Lefter adıyla başlıyor...

Süper Lig Lefter adıyla başlıyor...

 Lefter Küçükandonyadis'in anısını adanan Süper Lig  ile Spor Loto 1. Lig maçları bugün başlıyor. Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde sezonun ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

SPOR TOTO SÜPER LİG 

Bugün:

21.45 MKE Ankaragücü- Galatasaray (Osmanlı)

Yarın:

19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

21.45 Fenerbahçe-Bursaspor (Ülker)

12 Ağustos Pazar:

19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Beşiktaş-Akhisarspor (Vodafone Park)

21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Bornova)

13 Ağustos Pazartesi:

21.45 Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

- SPOR TOTO 1. LİG 

Bugün:

21.45 Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

Yarın:

19.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)

21.45 Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

21.45 Altay-Ümraniyespor (İzmir Atatürk)

12 Ağustos Pazar:

19.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği-Hatayspor (Osmanlı)

21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

21.45 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep (Denizli Atatürk)

13 Ağustos Pazartesi:

21.45 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Anahtar Kelimeler:
Lefter Küçükandonyadis
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