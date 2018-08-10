Süper Lig Lefter adıyla başlıyor...

Lefter Küçükandonyadis'in anısını adanan Süper Lig ile Spor Loto 1. Lig maçları bugün başlıyor. Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde sezonun ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Bugün:

21.45 MKE Ankaragücü- Galatasaray (Osmanlı)

Yarın:

19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

21.45 Fenerbahçe-Bursaspor (Ülker)

12 Ağustos Pazar:

19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Beşiktaş-Akhisarspor (Vodafone Park)

21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Bornova)

13 Ağustos Pazartesi:

21.45 Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

- SPOR TOTO 1. LİG

Bugün:

21.45 Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

Yarın:

19.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)

21.45 Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

21.45 Altay-Ümraniyespor (İzmir Atatürk)

12 Ağustos Pazar:

19.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği-Hatayspor (Osmanlı)

21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

21.45 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep (Denizli Atatürk)

13 Ağustos Pazartesi:

21.45 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)