Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanması gereken Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı,Duayen Başkan İlhan Cavcav'ın vefatı medeniyle ileri bir tarihe ertelendi.Maçın oynanacağı gün ve saat TFF tarafından belirlenecek.
Süper Lig maçı ertelendi
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanması gereken Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı,Duayen Başkan İlhan Cavcav'ın vefatı medeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanması gereken Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı,Duayen Başkan İlhan Cavcav'ın vefatı medeniyle ileri bir tarihe ertelendi.Maçın oynanacağı gün ve saat TFF tarafından belirlenecek.