Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Ocak 2017 Pazar 13:57

Süper Lig maçı ertelendi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanması gereken Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı,Duayen Başkan İlhan Cavcav'ın vefatı medeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Süper Lig maçı ertelendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Süper Lig maçı ertelendi
   Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanması gereken Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı,Duayen Başkan İlhan Cavcav'ın vefatı medeniyle ileri bir tarihe ertelendi.Maçın oynanacağı gün ve saat TFF tarafından belirlenecek.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
GaziantepsporGençlerbirliğiİlhan Cavcav
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe 85- Galatasaray Odeabank 80 Fenerbahçe 85- Galatasaray Odeabank 80
Fenerbahçe’den Kayserispor maçı bilet fiyatları isyanı. Fenerbahçe’den Kayserispor maçı bilet fiyatları...
Kupada eşleşmeler belli oldu Kupada eşleşmeler belli oldu
Transferi resmen açıklandı. Transferi resmen açıklandı.
Potada dev karşılaşma Potada dev karşılaşma
Spor camiasına Kocaman ders Spor camiasına Kocaman ders
Yukarı Çık

Fenerbahçe 85- Galatasaray Odeabank 80
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Turkish AirlinesEuroleague  20. hafta maçında ezeli rakibi Galatasaray Odeabank’ı...

Haberi Oku