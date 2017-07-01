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01 Temmuz 2017 Cumartesi 22:36

Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş yeni sezonu açtı

Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş yeni sezonu açtı
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Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş yeni sezonu açtı

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş 2017-2018 sezonu açtı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan futbolcular teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi.
Hafif tempoda yapılan idman 1.5 saat sürdü. Takım toplantısının ardından yapılan kondisyon koşuları ile başlayan idman, tek pasa dayalı maç ile devam etti. Gruplar halinde koşular ile sezonun ilk antrenmanı sona erdi.

Kiralık olarak oynadığı kulüplerden dönen Gökhan Töre, Boyko, Milosevic, Pedro Franco ve Mustafa Pektemek ile Leipzig'ten bir yıl daha kiralanan Atınç Nukan idmanda yer aldı.

İzinli olan Marcelo, Adriano, Fabricio, Talisca, Gökhan Gönül, Oğuzhan, Caner, Cenk ve Portekiz Milli Takımı ile Konfederasyonlar Kupası'nda olan Quaresma antrenmana katılmadı. Quresma haricindeki futbolcular 4 Temmuz'da takıma katılacak.

Beşiktaş hazırlıklarının İstanbul bölümünü 15 Temmuz'a kadar çift idman ile sürdürecek ve Schalke 04 ile hazırlık maçı yapmak için 16 Temmuz'da Çin'e gidecek.
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