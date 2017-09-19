Süper Lig'de görünüm

ANKARA (AA) - Süper Lig'de 5. hafta tamamlanırken, Galatasaray zirvedeki yerini korudu.

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray ise Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa'yı Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ligde 5. hafta sonunda 13 puanı bulunan iki ekipten Galatasaray gol averajıyla zirvede, Beşiktaş ise ikinci sırada yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti.

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kalırken, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Antalyaspor henüz galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 6. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Kayserispor-Antalyaspor: 2-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: 2-4

Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: 2-1

Galatasaray-Kasımpaşa: 2-0

Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: 2-4

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-4

Göztepe-Gençlerbirliği: 3-2

Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 2-0

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar