Süper Lig'de kaleler 12 kez şaştı

ANKARA (AA) - Halil İbrahim Avşar - Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk devresinde kaleler 12 kez şaştı.

Hakem raporlarına göre, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona eren ligin ilk yarısında 9 takım kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

Ligde kendi kalesine gol perdesini 2. haftada Medipol Başakşehirli savunma oyuncusu Alexandru Epureanu açtı. Moldovalı stoper, 3-1 yenildikleri maçta istem dışı vuruşla Kardemir Karabükspor'un 2. golünü attı.

Futbolcusu en çok kaleyi şaşıran takım ise Trabzonspor oldu. Ters vuruşla atılan 12 golün 4'ünü bordo-mavili futbolcular kaydetti.

Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pereira, 12. haftada Osmanlıspor ile oynadıkları maçta kendi kalesine 2 gol atma talihsizliğini yaşadı. Müsabakanın son dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çeviren ve bordo-mavili takımın sahadan 4-3 galip ayrılmasını sağlayan Burak Yılmaz, Pereira için günün kötü bitmesini engelledi.

Sezonun ilk devresinde Trabzonspor'un diğer talihsiz isimleri ise Mustafa Akbaş ve Okay Yokuşlu oldu. Mustafa, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1, Okay da Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildikleri maçta kendi ağlarını havalandırdı.

Jahovic'in ilginç maçı

Ligin 6. haftasında yapılan Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçına ise Ege temsilcisinin Makedon golcüsü Adis Jahovic damga vurdu.

Jahovic, 3-2 kazandıkları maçta biri kendi kalesine olmak üzere 4 gol attı. Köşe vuruşundan gelen topu kafayla kendi kalesine göndererek ev sahibi takımı 1-0 öne geçiren Jahovic, daha sonra 3 kez rakip fileleri sarsarak taraftarlarının gönlünü aldı.

İlk devrenin şanssız son ismi

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon Pereira Roque, 15. haftada yapılan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ters vuruşla topu sarı-kırmızılı ağlarla buluşturdu.

Maicon, sezonun ilk devresinde kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşayan son futbolcu olurken, konuk takım 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanmayı başardı.

Ligin ilk yarısında ayrıca Aytemiz Alanyaspor'dan Mamadou Fofana, Gençlerbirliği'nden Halil İbrahim Pehlivan, Fenerbahçe'den Luis Neto, Atiker Konyaspor'dan Petar Filipovic ve Kardemir Karabükspor'dan Barış Başdaş istem dışı vuruşla rakip takım taraftarlarını sevindirdi.







