Tahkim Kurulu cezasını onadı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında saha içersinde yaptığı hareket nedeniyle PFDK' na sevk edilen ve 1 maç ceza alan Talisca'nın cezasını Tahkim kurulu onadı.Futbol Federasyonu Resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi;
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp futbolcusu Anderson Souza Conceiçao hakkındaki PFDK'nın 11.05.2017 tarih ve E.2016-2017/1030 - K.2016-2017/1205 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile, - Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. kulüp futbolcusu Anderson Souza Conceiçao'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a, 35/4. ve 12. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2017/227)
Karar verilmiştir.
Tahkim Kurulu