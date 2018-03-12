Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Medipol Başakşehir'e en büyük darbe alt sıralardan
Medipol Başakşehir'e en büyük darbe...
Göztepe'nin gözü Avrupa'da
Göztepe'nin gözü Avrupa'da
Ömer Onan, Cedi Osman'a güveniyor
Ömer Onan, Cedi Osman'a güveniyor
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı

Talisca Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında Rusya ve Almanya ile karşılaşacak Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda Beşiktaş'tan Talisca da yer aldı.

Talisca Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında Rusya ve Almanya ile karşılaşacak Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda Beşiktaş'tan Talisca da yer aldı.

12 Mart 2018 Pazartesi 18:41
Talisca Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

İSTANBUL (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında Rusya ve Almanya ile karşılaşacak Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda Beşiktaş'tan Anderson Talisca'ya da yer verildi.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Tite, Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesi bu ay oynayacakları iki hazırlık maçının 25 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Beşiktaş'tan Talisca'nın da yer aldığı kadroya, Fenerbahçe'den Giuliano ise çağrılmadı.

Rusya ile 23 Mart, Almanya ile 27 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak Brezilya'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Neto (Valencia)

Savunma: Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Pedro Geromel (Gremio), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid), Miranda (Inter), Fagner (Corinthians), Rodrigo Caio (Sao Paulo)

Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho, Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Talisca (Beşiktaş), Willian (Chelsea)

Forvet: Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Taison (Shakhtar Donetsk), Willian Jose (Real Sociedad)

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaFutbolSporTalisca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray, hem ligde hem de cepte zirvede
Galatasaray, hem ligde hem de cepte zirvede
Medipol Başakşehir'e en büyük darbe alt sıralardan
Medipol Başakşehir'e en büyük darbe alt sıralardan
Göztepe'nin gözü Avrupa'da
Göztepe'nin gözü Avrupa'da
Ringlerin şampiyon kızı yeni hedefler peşinde
Ringlerin şampiyon kızı yeni hedefler peşinde
Ömer Onan, Cedi Osman'a güveniyor
Ömer Onan, Cedi Osman'a güveniyor
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon, Serbest’te İkinci Oldu
İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon, Serbest’te İkinci Oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim