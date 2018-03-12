Talisca Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

İSTANBUL (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında Rusya ve Almanya ile karşılaşacak Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda Beşiktaş'tan Anderson Talisca'ya da yer verildi.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Tite, Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesi bu ay oynayacakları iki hazırlık maçının 25 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Beşiktaş'tan Talisca'nın da yer aldığı kadroya, Fenerbahçe'den Giuliano ise çağrılmadı.

Rusya ile 23 Mart, Almanya ile 27 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak Brezilya'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Neto (Valencia)

Savunma: Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Pedro Geromel (Gremio), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid), Miranda (Inter), Fagner (Corinthians), Rodrigo Caio (Sao Paulo)

Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho, Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Talisca (Beşiktaş), Willian (Chelsea)

Forvet: Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Taison (Shakhtar Donetsk), Willian Jose (Real Sociedad)

Muhabir: Mutlu Demirtaştan