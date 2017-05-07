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07 Mayıs 2017 Pazar 23:04

Talisca ceza alacak mı

Talisca Fenerbahçe maçında yaptığı hareket gündeme oturdu.

Talisca ceza alacak mı
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Talisca ceza alacak mı
   Talisca Fenerbahçe maçında yaptığı hareket gündeme oturdu.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ilk yarısında Talisca ve Volkan Demirel tartışması yaşandı. Fenerbahçe’nin paylaştığı fotoğraflar ve bilgiye göre Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu, kaleci Volkan Demirel’e orta parmak gösterdi.
    Bu hareket üzerine de Volkan Demirel çılgına döndü. Karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından Fırat Aydınus’un yanına giden Volkan Demirel, ardından soyunma odası koridorunda Talisca’ya, “Neden böyle bir hareket yaptın? Bu hareketi yapmanın amacı neydi?” diye sordu ancak cevap alamadı. Bu açıklama ve fotoğraflar Fenerbahçeli yetkililer tarafından medyaya servis edildi.
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BeşiktaşTalisca
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