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09 Mayıs 2017 Salı 19:47

Talisca disiplin kuruluna sevk edildi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçında hakem, gözlemci ve temsilci raporlarında yer almayan Talisca ve Volkan Demirel olayı için görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile ilgili sevke gerek görmedi.

Talisca disiplin kuruluna sevk edildi
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Talisca disiplin kuruluna sevk edildi
   Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçında hakem, gözlemci ve temsilci raporlarında yer almayan Talisca ve Volkan Demirel olayı için görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile ilgili sevke gerek görmedi.
   TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta Talisca'nın, rakip takım futbolcusuna yönelik parmağı ile yapmış olduğu "hareket" nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği bildirildi. Beşiktaş Kulübünün ise aynı maçta taraftarlarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi. Hukuk Müşavirliğinin, Fenerbahçe'yi de aynı maçta taraftarlarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle PFDK'ya sevk ettiği belirtildi.
     Galatsaray'da PFDK'ya gönderildi   
   Galatasaray Kulübünün ise Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle PFDK'ya gönderildiği kaydedildi. Açıklamada, Antalyaspor Kulübünün de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada yaşanan "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.
   Ayrıca, TFF 1. Lig kulüplerinden Samsunspor ve Adana Demirspor'un "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları", Boluspor'un da "saha olayları" gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderildiği ifade edildi.
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BeşiktaşTalisca
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