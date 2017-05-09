09 Mayıs 2017 Salı 19:47

Talisca disiplin kuruluna sevk edildi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçında hakem, gözlemci ve temsilci raporlarında yer almayan Talisca ve Volkan Demirel olayı için görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile ilgili sevke gerek görmedi.