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Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde

Şampiyonlar Ligi'nin 2017'de en iyi çıkış yapan 11'inde Ederson, Semedo, Sanchez, Süle, Tierney, Winks, Talisca, Asensio, Mbappe, Werner ve Oberlin yer aldı.

Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde

Şampiyonlar Ligi'nin 2017'de en iyi çıkış yapan 11'inde Ederson, Semedo, Sanchez, Süle, Tierney, Winks, Talisca, Asensio, Mbappe, Werner ve Oberlin yer aldı.

24 Aralık 2017 Pazar 16:42
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2017'de en iyi çıkış yapan oyunculardan oluşan 11'inde yer aldı.

UEFA'nın internet sitesinden duyurulan 11'de, 2017 yılı içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 24 yaş ve altındaki oyunculara yer verildi.

Şampiyonlar Ligi'nin 2017'de en iyi çıkış yapan 11'ine giren Talisca'nın form yakaladığı günlerde rakipler için gerçek bir tehdit olduğunun belirtildiği haberde, hücuma katkısı, isabetli şutları ve sol ayağıyla kullandığı etkili serbest vuruşlarıyla öne çıktığı ifade edildi.

Haberde, Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğuna önemli katkı sağladığı vurgulanan 23 yaşındaki Talisca'nın, 13 gol attığı geçen sezon kariyerinin en iyi dönemini geçirdiği belirtildi.

Yılın en iyi çıkış yapan 11'inde yer alan isimler şu şekilde:

Kaleci: Ederson Moraes (Benfica/Manchester City)

Savunma: Nelson Semedo (Benfica/Barcelona), Davinson Sanchez (Tottenham), Niklas Süle (Bayern Münih), Kieran Tierney (Celtic)

Orta saha: Harry Winks (Tottenham), Anderson Talisca (Beşiktaş), Marco Asensio (Real Madrid)

Forvet: Kylian Mbappe (Monaco/Paris Saint-Germain), Timo Werner (Leipzig), Dimitri Oberlin (Basel)

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

Son Güncelleme: 24.12.2017 15:09
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiTaliscaSporFutbolBeşiktaş
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