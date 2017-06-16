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16 Haziran 2017 Cuma 19:47

Tamer Tuna Göztepe teknik direktörü oldu.

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor’u penaltılarla birlikte toplamda 4-3’lük skorla eleyerek Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım olan Göztepe, teknik direktör Yılmaz Vural’la geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.

Tamer Tuna Göztepe teknik direktörü oldu.
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Tamer Tuna Göztepe teknik direktörü oldu.
TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor’u penaltılarla birlikte toplamda 4-3’lük skorla eleyerek Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım olan Göztepe, teknik direktör Yılmaz Vural’la geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. BeIN SPORTS’ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü geçen günlerde Beşiktaş’tan ayrılan Tamer Tuna oldu. Tamer Tuna, iki yıldır Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcılığını yapıyordu.
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Anahtar Kelimeler
GöztepeTamer Tuna
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