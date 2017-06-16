Tamer Tuna Göztepe teknik direktörü oldu.

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor’u penaltılarla birlikte toplamda 4-3’lük skorla eleyerek Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım olan Göztepe, teknik direktör Yılmaz Vural’la geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. BeIN SPORTS’ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü geçen günlerde Beşiktaş’tan ayrılan Tamer Tuna oldu. Tamer Tuna, iki yıldır Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcılığını yapıyordu.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.