TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor’u penaltılarla birlikte toplamda 4-3’lük skorla eleyerek Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım olan Göztepe, teknik direktör Yılmaz Vural’la geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. BeIN SPORTS’ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü geçen günlerde Beşiktaş’tan ayrılan Tamer Tuna oldu. Tamer Tuna, iki yıldır Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcılığını yapıyordu.
Tamer Tuna Göztepe teknik direktörü oldu.
TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor’u penaltılarla birlikte toplamda 4-3’lük skorla eleyerek Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım olan Göztepe, teknik direktör Yılmaz Vural’la geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.
TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor’u penaltılarla birlikte toplamda 4-3’lük skorla eleyerek Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım olan Göztepe, teknik direktör Yılmaz Vural’la geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. BeIN SPORTS’ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü geçen günlerde Beşiktaş’tan ayrılan Tamer Tuna oldu. Tamer Tuna, iki yıldır Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcılığını yapıyordu.