﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Mayıs 2017 Cuma 14:55

Tarih yazdılar,dünya kupası finallerindeyiz

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Çeyrek final maçında Macaristan'ı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Tarih yazdılar,dünya kupası finallerindeyiz
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Tarih yazdılar,dünya kupası finallerindeyiz
      Hırvatistan'da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyanası'nda Milli Takımımız çeyrek finalde Macaristan'ı 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Çeyrek final maçında Macaristan'ı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. 2017 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Macaristan ile karşılaştı. 20. dakika rakip takım savunma oyuncusu Csonka’nın kendi kalesine attığı golle öne geçen Türkiye, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda özellikle maçın son 20 dakikasında yakaladığı net fırsatları değerlendiremeyen Türkiye, farkı açmayı başaramadı. Kaleci Berke’nin müthiş performansı ile de kalesini gole kapatan Türkiye, maçı 1-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükselen Türkiye, böylece 6- 28 Ekim 2017 tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkını da elde etmiş oldu.

Macaristan: 1- Ásványi, 2- Kovács, 3- Majnovics, 4- Opavszky, 6- Szoboszlai (K), 7- Szereto, 8- Csonka, 10- Schön (Dk. 64, 20- Kiss), 11- Bencze, 14- Mocsi, 19- Torvund (Dk71, 21- Timári).
Türkiye: 1- Berke Özer, 2- Ramazan Emirhan Civelek, 5- Ozan Muhammed Kabak, 7- Recep Gül (K), 8- Kerem Atakan Kesgin, 9- Malik Karaahmet (Dk. 62, 3- Ali Göçmen), 10- Atalay Babacan, 11- Yunus Akgün (Dk. 77, 16- Egehan Gök), 13- Berk Çetin (Dk. 66, 14- Umut Güneş), 15- Berkehan Biçer, 18- Hasan Ali Adıgüzel.
Gol: Dk. 20  (Kendi kalesine) Csonka (Türkiye)
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
17 Yaş Altı Milli TakıDünya Kupası Finalleri
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tahkim Kurulu cezasını onadı Tahkim Kurulu cezasını onadı
31.haftanın maç programı belli oldu 31.haftanın maç programı belli oldu
Arif Erdem avukatından küstah istek Arif Erdem avukatından küstah istek
Ahmet Çakar'dan Talisca cezasına isyan Ahmet Çakar'dan Talisca cezasına isyan
Talisca'nın cezası belli oldu Talisca'nın cezası belli oldu
Başkan Galatasaray'ın yeni sezon hocasını açıkladı Başkan Galatasaray'ın yeni sezon hocasını...
Yukarı Çık

Tahkim Kurulu cezasını onadı
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında saha içersinde yaptığı hareket nedeniyle PFDK' na sevk edilen ve 1 maç...

Haberi Oku