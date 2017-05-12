Tarih yazdılar,dünya kupası finallerindeyiz

Hırvatistan'da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyanası'nda Milli Takımımız çeyrek finalde Macaristan'ı 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Çeyrek final maçında Macaristan'ı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. 2017 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Macaristan ile karşılaştı. 20. dakika rakip takım savunma oyuncusu Csonka’nın kendi kalesine attığı golle öne geçen Türkiye, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda özellikle maçın son 20 dakikasında yakaladığı net fırsatları değerlendiremeyen Türkiye, farkı açmayı başaramadı. Kaleci Berke’nin müthiş performansı ile de kalesini gole kapatan Türkiye, maçı 1-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükselen Türkiye, böylece 6- 28 Ekim 2017 tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkını da elde etmiş oldu.
Macaristan: 1- Ásványi, 2- Kovács, 3- Majnovics, 4- Opavszky, 6- Szoboszlai (K), 7- Szereto, 8- Csonka, 10- Schön (Dk. 64, 20- Kiss), 11- Bencze, 14- Mocsi, 19- Torvund (Dk71, 21- Timári).
Türkiye: 1- Berke Özer, 2- Ramazan Emirhan Civelek, 5- Ozan Muhammed Kabak, 7- Recep Gül (K), 8- Kerem Atakan Kesgin, 9- Malik Karaahmet (Dk. 62, 3- Ali Göçmen), 10- Atalay Babacan, 11- Yunus Akgün (Dk. 77, 16- Egehan Gök), 13- Berk Çetin (Dk. 66, 14- Umut Güneş), 15- Berkehan Biçer, 18- Hasan Ali Adıgüzel.
Gol: Dk. 20 (Kendi kalesine) Csonka (Türkiye)