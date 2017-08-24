TBF, OPET ile sponsorluk anlaşması imzaladı





İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), OPET ile sponsorluk anlaşmasına imza attı.

OPET, A Milli Basketbol takımlarının enerji ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) için tedarik sponsoru oldu.

Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca katıldı.

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, EuroBasket 2017'de herkesi milli takıma destek vermeye davet ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Federasyonumuzun gelişiminin sürekliliği açısından özel şirketlerin desteği bizim için çok değerli. Bu konuyu sadece sponsorluk açısından değil, özel şirketlerin spora sahip çıkarak değer katması yönünden de değerlendiriyoruz. Basketbolumuzun gelişimi için destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Hedeflerimize ulaşmak için aldığımız kamu desteğine ek olarak, özel sektörde yer alan kuruluşlarımızla da ortak hareket etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu kapsamda OPET'in, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ve federasyonumuzun enerji sponsoru olduğunu haber vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Tüm OPET ailesine aramıza hoş geldin diyor; Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli takımımıza başarılar diliyorum."

OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca ise genç, dinamik, hızlı ve yenilikçi marka imajları ile milli takımın enerjisinin birbirini tamamlayacağını ifade etti.

Türkiye'de kurulan ve büyüyen bir şirket olarak, ülke değerlerine destek vermekten büyük onur duyduklarını aktaran Ağca, şöyle konuştu:

"Eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihi değerlere sahip çıkıp, daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunan bir şirket olarak, bu vizyonumuzu sponsorluklarımıza da yansıtıyoruz. Spor, insanları ortak nokta ve tutkuda buluşturan, hareket, enerji, sağlık, eğlence, birlik ve başarı gibi pozitif kavramları çağrıştırması sebebiyle OPET markasının desteklediği ve sahiplendiği bir alan. Bildiğiniz gibi A Milli Basketbol takımlarımızın tedarik sponsorluğunu yürütüyoruz. Bugün, sektörün büyük markaları arasındaki tek yerli şirket olarak, Türk sporunun başarılarının yarınlara taşınabilmesi için Türk halkının futboldan sonra en sevdiği spor dalı olan basketbola destek vermekten gurur duyuyoruz. Takımımıza, EuroBasket 2017 karşılaşmalarında başarılar diliyoruz."