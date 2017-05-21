21 Mayıs 2017 Pazar 22:54

Tebrikler Fenerbahçe,Fenerbahçe Erklek Basketbol Takımımız tarih yazdı.

Üst üste üçüncü kez katıldığı Final Four’da ikinci kez final oynayan ve İstanbul’da Olimpiakos’u 80-64 yenerek Euroleague Şampiyonu olan Fenerbahçemiz, Türk basketbol tarihinde Avrupa’nın 1 numaralı kupasını kazanan ilk takım oldu.