Tebrikler Fenerbahçe,Fenerbahçe Erklek Basketbol Takımımız tarih yazdı.

Üst üste üçüncü kez katıldığı Final Four’da ikinci kez final oynayan ve İstanbul’da Olimpiakos’u 80-64 yenerek Euroleague Şampiyonu olan Fenerbahçemiz, Türk basketbol tarihinde Avrupa’nın 1 numaralı kupasını kazanan ilk takım oldu.
Turkish Airlines Euroleague finalinde Fenerbahçe, Olympiakos’u 80-64 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Sarı lacivertli kulüp Avrupa’da en büyük zaferini elde etti.
Fenerbahçe, Vessely’nin smacı ile 2-0 önde.
Kalinic’ten üçlük. Skor 5-1
Kalinic’ten bir üçlük daha 10-6
Dixon’dan da bir üçlük 13-6
Kalinic atmaya devam ediyor! 16-8
18-13
Bogdanoviiiic 21-13
Fenerbahçe ilk periyodu 26-18 önde kapatıyor. Olympiakos ikinci periyoda daha iyi başlayan taraf oldu.
29-23
Obradovic mola aldı. Skor 29-25
Bogdanovic’ten bir sayı daha 31-25
Bogdanoviiic! Bir üçlük daha 34-25
37-29
İlk yarı 39-34 sona erdi.
İkinci yarıya Dixon’ın üçlüğü ile başladık. 42-37
44-37
Olympiakos ikinci yarıya iyi başladı. 44-40
Vessely’den serbest atışlarla sayıları buluyoruz. 46-40
Sloukas’tan üçlük. Skor 49-42
Mola geldi. Skor 49-44
57-44
Üçüncü periyot skoru: 60-48
73-54Maç 80-64 sona erdi.
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