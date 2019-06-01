Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
90590
ALTIN
245.012
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.3741
EURO
6.5125

Teknik Direktörlüğü 4 saat sürdü

İbrahim Üzülmez’in Kasımpaşa teknik direktörlüğü 4 saat sürdü.

Teknik Direktörlüğü 4 saat sürdü

İbrahim Üzülmez’in Kasımpaşa teknik direktörlüğü 4 saat sürdü.

01 Haziran 2019 Cumartesi 20:01
Teknik Direktörlüğü 4 saat sürdü

Teknik Direktörlüğü 4 saat sürdü

    İbrahim Üzülmez’in Kasımpaşa teknik direktörlüğü 4 saat sürdü.Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, bugün öğlen saatlerinde sözleşme imzaladığı teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

İbrahim Üzülmez’in bugün gerçekleştirilen imza töreninden yaklaşık 4 saat sonra ayrılık haberi duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kasımpaşa Kulübü, “Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir” ifadelerini kullanıldı.

İşte Kasımpaşa’nın yaptığı açıklama;

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
İbrahim ÜzülmezKasımpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nihat Özdemir TFF Başkanı
Nihat Özdemir TFF Başkanı
Abdullah Avcı Beşiktaş yolunda
Abdullah Avcı Beşiktaş yolunda
Sarıyer Sarfit'te kano yarışları bugün başlıyor
Sarıyer Sarfit'te kano yarışları bugün başlıyor
Fenerbaçe'nin acı kaybı, Efsane başkan Metin Aşık vefat etti
Fenerbaçe'nin acı kaybı, Efsane başkan Metin Aşık vefat etti
Erzurumspor Lig'e veda etti
Erzurumspor Lig'e veda etti
Göztepe Lig'de kalmayı başardı
Göztepe Lig'de kalmayı başardı
Bursaspor Lig'den düştü
Bursaspor Lig'den düştü
 Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapadı
 Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort