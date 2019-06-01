Teknik Direktörlüğü 4 saat sürdü

İbrahim Üzülmez’in Kasımpaşa teknik direktörlüğü 4 saat sürdü.Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, bugün öğlen saatlerinde sözleşme imzaladığı teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

İbrahim Üzülmez’in bugün gerçekleştirilen imza töreninden yaklaşık 4 saat sonra ayrılık haberi duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kasımpaşa Kulübü, “Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir” ifadelerini kullanıldı.

İşte Kasımpaşa’nın yaptığı açıklama;

(Sözcü)