Teleset Mobilya Akhisarspor evinde kazandı

MANİSA (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 6. dakikasında konuk ekip öne geçti. Torje'nin gönderdiği pasla ceza alanı içinde topla buluşan Grozav'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Olcan Adın'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu topu arka tarafa aktardı. Paulo Henrique kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 1-1
42. dakikada Kerim Zengin’in sağ kanattan kullandığı taç atışında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Torje'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Müsabakanın 57. dakikasında Kardemir Karabüksporlu Poko'nun müdahalesiyle Larsson'un yerde kalmasının ardından hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Soner Aydoğdu, 58. dakikada takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.
87. dakikada Tanase'nin ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lukac, güzel bir kurtarışla topu uzaklaştırdı. Aynı dakika içinde Bliznichenko'nun sağ kanattan yaptığı ortada Dany'nin kafa vuruşunu kaleci Lukac kornere çeldi.
Teleset Mobilya Akhisarspor, müsabakadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Muhabir: Zekeriya Güneş