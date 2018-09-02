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Terim "Belhanda anlatsın bakalım bize"

Galatasaray teknik direktörü Fatih terim farklı kaybedilen Trabzonspor maço sonrası açıklamalrda bulundu.

Terim "Belhanda anlatsın bakalım bize"

Galatasaray teknik direktörü Fatih terim farklı kaybedilen Trabzonspor maço sonrası açıklamalrda bulundu.

02 Eylül 2018 Pazar 08:41
Terim "Belhanda anlatsın bakalım bize"

Terim "Belhanda anlatsın bakalım bize"

   Galatasaray teknik direktörü Fatih terim farklı kaybedilen Trabzonspor maço sonrası açıklamalrda bulundu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçının ardından Belhanda hakkında ağır sözler söyledi.İşte Fatih Terim’in yorumları:

“Açıkçası savunabileceğim bir mağlubiyet almadık. Trabzonspor bizden daha iyi oynadı. Daha 3. dakikada yenik duruma düştük. Sonra eksik kaldık. Bir maçta, bir sezonda yapmamız gereken hatadan daha fazlasını yaptık. Savunabileceğim bir mağlubiyet değil.

Belhanda’yı her maç tembih etmemize rağmen sorumsuz bir kırmızı kart görmesi bizi daha zor duruma düşürdü. Galatasaray gibi bir takım 2-0 geriye düşse geri çevirebilir. 10 kişi kaldığında zor oluyor. Anlatsın bakalım bize. Biz de ona göre bir cevap vereceğiz.

Bir yerde takılacaktık illa, burada oldu. Rodriguez hazır değildi. Badou’yu sonradan soktuk ama kolay bir şey değildi tabii.”

Sözcü

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GalatasarayFatih Terim
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