Terim "Belhanda anlatsın bakalım bize"
Galatasaray teknik direktörü Fatih terim farklı kaybedilen Trabzonspor maço sonrası açıklamalrda bulundu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçının ardından Belhanda hakkında ağır sözler söyledi.İşte Fatih Terim’in yorumları:
Belhanda’yı her maç tembih etmemize rağmen sorumsuz bir kırmızı kart görmesi bizi daha zor duruma düşürdü. Galatasaray gibi bir takım 2-0 geriye düşse geri çevirebilir. 10 kişi kaldığında zor oluyor. Anlatsın bakalım bize. Biz de ona göre bir cevap vereceğiz.
Bir yerde takılacaktık illa, burada oldu. Rodriguez hazır değildi. Badou’yu sonradan soktuk ama kolay bir şey değildi tabii.”
Sözcü